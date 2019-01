di Redazione

Sei anni dopo il loro ultimo album, "In a World like this" del 2013, i Backstreet Boys tornano sulle scene con un nuovo disco di inediti. Si intitola "DNA" ed è il nono lavoro in studio della band simbolo del pop internazionale di fine anni '90-primi anni Duemila, che lo scorso anno ha tra l'altro tagliato il traguardo dei venticinque anni di carriera.

Anticipato dai singoli "Don't go breaking my heart", "Chances", "No place" e "Breathe", questo disco ha visto i Backstreet Boys collaborare con un gremito team di produttori: ci sono, tra gli altri, anche Jamie Hartman (Christina Aguilera, Anastacia, Kylie Minogue, Rag'n'Bone Man), gli Stereotypes (che lo scorso anno grazie alla collaborazione con Bruno Mars per "That's what I like" si sono aggiudicati due Grammy Awards) e Ryan Tedder (Adele, Beyoncé, Ed Sheeran, Leona Lewis, Taylor Swift, One Direction, ma anche Paul McCartney e U2).

A detta degli stessi componenti della band, "DNA" è un disco che racconta da dove provengono i Backstreet Boys e dove vogliono andare: c'è il sapore retro del gruppo vocale, ma anche il sound contemporaneo che strizza l'occhio ai suoni che vanno per la maggiore nelle classifiche internazionali in questo momento (la band ha fatto i nomi di Ariana Grande, Ed Sheeran e The Weeknd).

Certo, fa un po' sorridere ascoltare cinque ultraquarantenni alle prese con melodie appiccicose, testi che più che parlare ai loro coetanei si rivolgono alle generazioni più giovani ("Just memorizing lines upon your face / I made a map, every photo and the details on the frames", cantano in "Nobody else" - e sembra quasi una canzone di Ed Sheeran). Ma con questo tentativo di riprendere il loro lato tradizionale e di riproporlo con un tocco moderno, tutto sommato, i Backstreet Boys si fanno volere bene.