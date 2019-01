di Redazione

Dopo il debutto di "Adrian", l'attesa e annunciata serie-evento su Canale 5, accolta non senza polemiche, Adriano Celentano pubblica un nuovo disco. Non un album di inediti (l'ultimo, se non si considera "Le migliori" con Mina del 2016, è "Facciamo finta che sia vero" del 2011), ma il disco legato proprio ad "Adrian", di cui riprende il titolo. Si tratta di un doppio album che contiene sia alcuni successi pescati dal repertorio passato del Molleggiato sia i brani ai quali Celentano ha lavorato insieme a Nicola Piovani appositamente per la serie.

Nel primo dei due dischi troviamo brani come "I want to know" (tratta dall'album "Svalutation" del 1976, qui remixata da Benny Benassi - ma c'è anche la versione originale, suddivisa in due parti come nel disco), "Prisencolinensinainsciusol", "Ti penso e cambia il mondo", "Storia d'amore", la stessa "Svalutation". E ancora: "I passi che facciamo" (pescata da uno dei dischi più recenti di Celentano, "Per sempre" del 2002), "Un mondo in Mi7" e "Facciamo finta che sia vero".

Il secondo disco, invece, contiene i sei brani strumentali che di fatto compongono la vera colonna sonora della serie animata trasmessa su Canale 5, tutti composti da Nicola Piovani: "Adrian", "Daria", "Gilda", "La volpe", "In commedia" e "Il dissanguatore".

L'album esce sia in versione doppio cd che in versione triplo vinile limitato e numerato. Il cofanetto contiene alcune immagini del film d'animazione e un booklet disegnato da Milo Manara, che ha realizzato anche i disegni della serie animata.