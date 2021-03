Greta Van Fleet, un’altra anticipazione del nuovo album: ecco il singolo “Broken bells”

“Broken bells” è il titolo del nuovo singolo dei Greta Van Fleet, pubblicato oggi - 19 marzo - come quarta anticipazione tratta dal prossimo album della band dei fratelli Kiszka, “The battle at Garden's Gate”, in uscita il 16 aprile.

“‘Broken bells’ è ciò che le catene della società fanno per avere un forte impatto su un'anima pura e innocente. La nostra intenzione è quella di rimuovere l'obbligo delle aspettative generazionali, abbattere questi muri e non costruirne di nuovi”, ha fatto sapere in un comunicato stampa il bassista e tastierista Sam Kiszka.

Il brano, disponibile all’ascolto nel video riportato più avanti, fa seguito ai singoli “My way, soon” (leggi qui la nostra recensione), con il quale la formazione dei giovani ragazzi del Michigan ha rotto un anno di silenzio discografico, “Age of machine”, pubblicato lo scorso dicembre in concomitanza con l’annuncio dell’uscita del successore di “Anthem of the peaceful army” - il disco di debutto del gruppo statunitense arrivato nei negozi nell’ottobre del 2018 - e “Heat above”, di cui è stato pubblicato un video live qualche settimana fa.

A proposito della nuova prova sulla lunga distanza dei Greta Van Fleet, “The battle at Garden's Gate”, registrata a Los Angeles con il produttore Greg Kurstin (già al lavoro con i Foo Fighters sull’album “Concrete and gold” del 2017 e “Medicine at midnight”, uscito lo scorso 5 febbraio), il cantante Josh Kiszka ha spiegato: “Durante la creazione di questo album, c’è stata una auto-evoluzione, grazie alle esperienze che abbiamo vissuto. Sicuramente dopo questo disco, siamo cresciuti in tanti modi; ci ha insegnato molto, sulla vita in generale, su noi stessi e sul mondo in cui viviamo”. Il chitarrista Jake Kiszka, invece, ha affermato: "L’album riflette molto sul mondo che abbiamo visto e penso che rifletta anche tante verità personali”.