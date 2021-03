Greta Van Fleet, guarda il video dal vivo di "Heat Above"

I Greta Van Fleet hanno pubblicato un video live di "Heat Above", l'ultimo brano del loro secondo album "The Battle At Garden's Gate", la cui uscita è programmata per il prossimo 16 aprile.

Così il gruppo del Michigan spiega la canzone: "'Heat Above' è teatrale, eloquente ed esagerata. E' un sogno tra le nuvole, un momento di pace nella tempesta. Tematicamente, siamo al centro morto nel culto del Paradiso, surreale, strano, vivo e libero."

Il batterista dei Greta Van Fleet Danny Wagner descrive in questo modo il secondo album che giunge a quasi tre anni di distanza dal fulminante esordio di "Anthem of the Peaceful Army" (leggi qui la recensione): "Ci siamo resi conto che crescendo, eravamo stati protetti da molte cose.

Quando abbiamo iniziato a viaggiare molto, a incontrare persone nuove e diverse e a sperimentare culture diverse, la nostra definizione di 'normale' è cambiata". Il bassista Sam Kiszka aggiunge: "Suppongo che ogni cosa sia cambiata tranne, in primo luogo, ciò che ci ha portato fin qui. la nostra percezione del mondo, la percezione della vita stessa, cosa significa essere un artista, cosa significa essere parte di una bella, splendida società. Abbiamo acquisito una più ampia comprensione del motivo per cui siamo tutti qui".

Il cantante Josh Kiszka è sulla stessa lunghezza d'onda dei compagni di band: "Durante la stesura di questo album c'è stata molta autoevoluzione, suggerita dalle esperienze che ho avuto, dalle esperienze che tutti abbiamo avuto. Certamente dopo questo, siamo cresciuti in molti modi. Questo album ci ha insegnato molto, sulla vita in generale, su noi stessi, su tutti noi, sul mondo in cui viviamo." Il quarto membro dei Greta Van Fleet, il chitarrista Jake Kiszka, aggiunge: "Riflette molto del mondo che abbiamo visto e penso che rifletta molte verità personali."