Greta Van Fleet, una nuova anticipazione dal prossimo album. Ascolta ‘Heat above’

“Heat above” è il titolo del nuovo singolo dei Greta Van Fleet, pubblicato oggi - 10 febbraio - e terza anticipazione tratta dal prossimo album della band dei fratelli Kiszka, “The battle at Garden's Gate”, in uscita il 16 aprile.

“C'è ancora un sacco di amore in questo mondo, anche se non sembra. Saliamo insieme verso le stelle”, ha scritto la formazione dei giovani ragazzi del Michigan sui social per presentare il brano, disponibile all’ascolto nel video riportato di seguito.

“Heat above” arriva dopo i singoli “My way, soon” (leggi qui la nostra recensione), con il quale i Greta Van Fleet hanno rotto un anno di silenzio discografico, e “Age of machine”, pubblicato lo scorso dicembre in concomitanza con l’annuncio dell’uscita del successore di “Anthem of the peaceful army” - il disco di debutto del gruppo statunitense arrivato nei negozi nell’ottobre del 2018.

Presentando il nuovo brano a margine di un’intervista con Zane Lowe per Apple Music, il bassista e tastierista della band Sam Kiszka ha detto: “In un certo senso, la canzone funge come una sorta di tesi in tutto questo corpo di lavoro”. Ha aggiunto: “Credo che sia davvero un ponte tra l'album precedente e questo nuovo disco. Anni di lavoro. Questa canzone ha richiesto anni di lavoro. Questa particolare traccia. Penso che sia il brano più vecchia dell’album”.

“The battle at Garden's Gate” è stato registrato dal gruppo statunitense presso gli Henson Recording Studios e al No Expectations Studio con il produttore Greg Kurstin, già al lavoro con i Foo Fighters sull’album “Concrete and gold” del 2017 e “Medicine at midnight”, uscito lo scorso 5 febbraio. L’album includerà 12 canzoni, i cui titoli sono stati svelati ieri attraverso una clip pubblicata sui social dai Greta Van Fleet.

Ecco la tracklist e la copertina di “The battle at Garden's Gate”:

"Heat Above"

"My Way, Soon"

"Broken Bells"

"Built by Nations"

"Age of Machine"

"Tears of Rain"

"Stardust Chords"

"Light My Love"

"Caravel"

"The Barbarians"

"Trip the Light Fantastic"

"The Weight of Dreams”