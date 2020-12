I Greta Van Fleet annunciano il nuovo album ‘The Battle At Garden's Gate’

Dopo aver rotto un anno di silenzio discografico pubblicando il brano “My Way, Soon” (leggi qui la nostra recensione), uscito lo scorso 9 ottobre, la band dei fratelli Kiszka ha annunciato oggi - 4 dicembre - che il prossimo anno vedrà la luce il secondo album in studio dei Greta Van Fleet. L’ideale seguito di “Anthem of the Peaceful Army”, il disco di debutto della formazione dei giovani ragazzi del Michigan arrivato nei negozi nell’ottobre del 2019, si intitolerà “The Battle At Garden's Gate” e uscirà il 16 aprile 2021. Nell’attesa, da oggi è possibile ascoltare il nuovo singolo, dal titolo “Age Of Machine”.

La band ha annunciato l’arrivo sui mercati della sua seconda prova sulla lunga distanza attraverso un post pubblicato sui social, che presenta un breve filmato in cui viene svelata la copertina di “The Battle At Garden's Gate”.