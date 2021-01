Morgan pubblica la canzone inedita ‘Ano’, ‘di genere assurdo’. Video

“Di genere assurdo totalmente impensabile acida e disarticolata, ma in un certo senso curiosamente interessante”: così Morgan ha descritto la sua canzone inedita, intitolata “Ano” e pubblicata quasi a sorpresa oggi - 20 gennaio - dall’ex leader dei Bluvertigo sui social.

Il cantautore lombardo ha condiviso il suo brano su Instagram dopo aver postato sul proprio profilo un messaggio in cui, oltre a presentare la traccia, ha invitato i fan interessati ad ascoltare il pezzo a scrivere nei commenti sotto al post “lo voglio” e ha avvisato che la canzone sarebbe stata pubblicata in alta qualità “se raggiungiamo i 400 ‘lo voglio’”.

Il traguardo prefissato di “400 ‘lo voglio’” è stato raggiunto in meno di un’ora e Marco Castoldi, in arte Morgan, ha mantenuto la sua promessa, condividendo “Ano”.

Insieme al brano - o meglio, “br(ano)”, come indicato dall’ex giudice di "X Factor” nella didascalia del post condiviso su Instagram - la voce di “Altrove” ha pubblicato il lyrics video della canzone, in cui vengono mostrate le parole, per la maggior parte vocaboli che terminano in –ano, del testo.

Ecco la clip di “Ano”:

La nuova canzone di Morgan è stata diffusa quasi un mese dopo la pubblicazione di “Il senso delle cose”, uno dei cinque brani scartati da Amadeus, per scelta artistica, tra quelli proposti dal cantautore in vista di Sanremo 2021. L’ex Bluvertigo ha pubblicato il pezzo lo scorso 23 dicembre, nel giorno del suo compleanno, dopo essere stato escluso dalla lista dei “big” in gara alla settantunesima edizione del Festival della canzone italiana, e la decisione della Rai di escludere il 48enne artista dalla giuria di Sanremo Giovani, con conseguenti sfoghi sui social e una “lettera aperta” indirizzata al direttore artistico della kermess da parte del cantautore.

.Sul caso è intervenuto anche il direttore di Rai Uno Stefano Coletta che, a margine di un’intervista rilasciata a Renato Franco per il Corriere della Sera, ha detto: “Ovviamente ho condiviso la scelta di escluderlo da Sanremo Giovani fatta da Amadeus perché ha superato il codice di rispetto. Ma gli voglio bene e penso che viva il lavoro come una famiglia di cui ha bisogno: spero ci sia modo di fare altre cose insieme”.