Morgan pubblica uno dei brani scartati da Sanremo 2021. Ascolta.

Morgan ha pubblicato una nuova canzone proprio nel giorno del suo compleanno, il 23 dicembre. L'ha fatta uscire questa notte. Non si tratta di un brano qualunque, ma di uno dei cinque famosi pezzi scartati da Amadeus per scelta artistica tra quelli proposti dal cantautore ex Bluvertigo in vista di Sanremo 2021. Le cinque canzoni verranno pubblicate all’interno di un progetto chiamato "Il fronte di liberazione di Morgan": per "sbloccare" le prossime il cantante chiede che vengano effettuate delle donazioni. Al raggiungimento di 5 mila euro, pubblicherà un nuovo inedito e così via, fino al quinto. Sul gruppo Facebook “In arte Morgan” sono pubblicati gli estremi del conto corrente per supportare l'iniziativa. Gli ultimi progetti di Morgan sono il racconto autobiografico "L’audiolibro di Morgan" e "La musica seria", album con riarrangiamenti di composizioni di Scarlatti, Bach, Vivaldi che si possono ascoltare sul profilo Instagram dell’artista. Il cantautore brianzolo in questi giorni è finito al centro dei riflettori a causa della polemica con Amadeus legata alla sua esclusione dalla rosa dei 26 big in gara al Festival di Sanremo 2021 e dalla sua radiazione - in seguito agli insulti rivolti al conduttore e direttore artistico della manifestazione - dalla giuria di Sanremo Giovani.