Morgan (ancora) sull'esclusione da Sanremo: "Se Amadeus prende Bugo..."

Morgan non si dà pace. L'ex frontman dei Bluvertigo e giudice di "X Factor" ha fatto sapere ieri via social di aver avuto da Amadeus la notizia della sua esclusione dalla lista dei 26 "big" in gara al Festival di Sanremo 2021 (il conduttore e direttore artistico la svelerà questa sera in diretta su Rai1 nel corso dello speciale di Sanremo Giovani, dedicato alla finale delle selezioni delle "Nuove Proposte" in gara - Morgan sarà in giuria, peraltro). Lo ha comunicato con toni molto polemici, facendo sapere di aver presentato non una, non due, non tre, non quattro, ma ben cinque canzoni che Amadeus e i suoi collaboratori hanno scartato: "Goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per “scelta artistica”, che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate", ha scritto Morgan. Che ora torna a sfogarsi in un'intervista concessa all'Adnkronos.



"Se Amadeus stasera dovesse annunciare che mi ha escluso dalla gara e che ha preso Bugo sarebbe la cosa più disonorevole e scorretta che io abbia mai subito nella vita. Se è vero è di uno squallore inqualificabile. Se non fosse stato per me lo scorso Festival sarebbe passato del tutto inosservato, grazie a me questi signori hanno guadagnato svariati milioni di euro sull'audience e io non ho preso un euro", ha commentato Morgan, riferendosi all'ormai ex amico Bugo, con il quale quest'anno aveva accettato di partecipare in gara al Festival sulle note di "Sincero". La lite in diretta, come noto, portò alla squalifica del duo dalla gara, con conseguente boom del video sul web (che infatti su YouTube è stato il più visto dagli italiani nel 2020, con 17 milioni di clic).



In fondo, Morgan un po' ancora ci spera: "Se è un bluff, è ben riuscito e sarebbe bello. Ma se Amadeus, che a me sta simpatico, dovesse preferire Bugo a me automaticamente diventerebbe antipatico. Sarebbe osceno se facesse una cosa del genere".