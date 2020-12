Bugo e Morgan sul palco di Sanremo è il video più visto dell’anno su YouTube

Google ha reso nota la classifica delle tendenze video su YouTube per cercare di metter su un “Best of 2020” prendendo in considerazione i video di tendenza, sia musicali che non, di quest’anno. Bugo che abbandona Morgan sul palco del Fetsival di Sanremo è il video non musicale più popolare in Italia nel 2020: vanta ben 17 milioni di visualizzazioni. Il video musicale che è stato più visto, commentato e condiviso è invece "Karaoke! dei Boombadash con Alessandra Amoroso, che ha quasi 95 milioni di visualizzazioni.

Nell'ulitma intervista che Morgan ha rilasciato a Rockol alla domanda se fosse teatrale o meno anche la polemica sanremese con Bugo, ha risposto: "No, quello era buon senso. Bugo in quel momento pur di fare successo avrebbe venduto la madre. Mi chiedeva di poter usare la mia fama per salire su quel palco. Gli diedi dello str*nzo tre mesi prima del Festival, per come si comportava, e gli spiegai cosa non mi piaceva. Lui fece finta di niente. Alla fine ha iniziato a sfottermi, umilandomi continuamente". Bugo hai avuto modo di risentirlo? "Che ca**o me ne frega di Bugo. È scappato: ha la coda di paglia e non affronta la realtà. Io ho duettato con Celentano, Ranieri, Fossati: non mi sono mai permesso di fare quello che lui ha fatto con me", ha continuato nell'intervista.

Questi i video musicali più visti su YouTube nel 2020:

Boomdabash, Alessandra Amoroso – Karaoke

Francesco Gabbani – Viceversa (Official Music Video) – Sanremo 2020

Rocco Hunt, Ana Mena – A Un Passo Dalla Luna (Official Video)

Baby K – Non mi basta più (special guest Chiara Ferragni)

Elettra Lamborghini – Musica (E Il Resto Scompare)

Takagi & Ketra, Elodie, Mariah – Ciclone ft. Gipsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo

Diodato – Fai Rumore (Video Ufficiale) [Sanremo 2020]

Ghali – Good Times (Lyrics Video)

Mahmood – Rapide

Gaia – Chega (Official Video)