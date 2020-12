Morgan: "La mia esclusione dal prossimo Festival di Sanremo è un pacco di Natale"

Un lungo sfogo sui social. Morgan, che ha partecipato ad AmaSanremo e sarà in giuria a Sanremo Giovani per decretare i ragazzi che comporranno la categoria “Nuove proposte", protagonista del "caso Bugo" andato in scena nella scorsa edizione della kermesse, sarebbe stato escluso dal Festival 2021 con motivazioni ufficiose che non gli sono andate giù. A raccontarlo è lo stesso componente dei Bluvertigo che, sotto un post con la notizia riportata da Rolling Stone, ha spiegato la sua versione dei fatti. Da Amadeus, per il momento, nessun commento. I due saranno fra i protagonisti della puntata di Sanremo Giovani di domani sera, giovedì 17 dicembre. L'argomento uscirà fuori? Ecco intanto che cosa scrive Morgan:

All’indomani dell’annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo, che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o “la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per “scelta artistica”, che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate. E tutto questo è decisamente comico".

Poi l'idea di pubblicare un nuovo album tributo alla musica dal periodo barocco di Vivaldi e Scarlatti: