La Rai esclude Morgan pure dalla giuria di Sanremo Giovani. E lui minaccia di fare irruzione

La Rai ha deciso di escludere Morgan dalla giuria di Sanremo Giovani, in onda stasera su Rai1 in diretta dal Teatro Casinò di Sanremo. Questa la nota con cui l'azienda, a seguito delle dichiarazioni alle quali l'ex leader dei Bluvertigo si è lasciato andare contro Amadeus e la commissione musicale del Festival dopo aver ricevuto dallo stesso conduttore la notizia della sua esclusione dalla gara dei "big", ha comunicato la propria decisione:

"In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan , espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l'Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l'esclusione dell'artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021. In base al regolamento le votazioni saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati".

Dietro al bancone dei giudici, dunque, Morgan non ci sarà. A giudicare le esibizioni dei concorrenti saranno la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, Piero Pelù e Luca Barbarossa, oltre ala stessa commissione musicale e al pubblico da casa tramite il televoto. In corsa per un posto nella rosa delle "Nuove Proposte" Le Larve, Greta Zuccoli, Merlot, I Desideri, Wrongonyou, Avincola, Hu, Davide Shorty, Gaudiano e i Folcast. Amadeus svelerà inoltre la lista dei 26 big in gara al Festival.

Lo sfogo su Instagram e la minaccia: "Facciamo vedere cosa succede in diretta"

Morgan su Instagram dopo la diffusione della nota:

Sono qui in quel di Sanremo

Dove giunto per lavoro

E non certo per vacanza

Mi accingo ad onorare il ruolo

Per cui mi si è voluto, il giurato

Dei cantanti su Rai uno nazionale

Ma qualcuno ha sparso voce

Che non mi si vuole nemmeno far entrare

“Addirittura?” Vo a pensare!

Chissà mai per qual motivo

Forse è che avran paura

Che li possa smascherare

Della loro dittatura

Ben poco musicale??

Non sia mai , non son volgare

Ma una cosa posso fare:

Se qualcuno di voi altri

Che si trova nei paraggi

Avesse voglia di filmare

Quel momento in cui può darsi

Mi si vieti di entrare

Nonostante mi si ingaggi

Allora me lo dica in fretta

Che io lo farei venire

Già da questa cameretta

E facciam vedere a tutti

Che succede ma in diretta

Così allora apertamente

Si vedrà senza problema

E ciascun giudicherà

Chi è la persona corretta

E quali sono i farabutti.

E ancora:

Mi hanno impedito di fare il tampone. Così possono non farmi entrare. Facendo finta di aver ragione.

I messaggi di Morgan ad Amadeus

Morgan pubblica anche i messaggi inviati privatamente ad Amadeus dopo aver appreso la notizia della sua esclusione: