Sanremo 2021, i 26 Big in gara svelati da Amadeus (in aggiornamento)

In diretta dal Teatro Casinò di Sanremo Amadeus svela la lista con i nomi di tutti i Big in gara al Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo all'Ariston. L'annuncio nel corso dello speciale di Rai1 dedicato alla finale del concorso di Sanremo Giovani per comporre la rosa delle 8 "Nuove Proposte" che invece, a marzo, gareggeranno nella categoria dei cadetti.

Francesco Renga - "Quando trovo te"

Coma Cose - "Fiamme negli occhi"

Gaia - "Cuore amaro"

Sognano un biglietto per l'Ariston Wrongonyou, Greta Zuccoli, I Desideri, Merlot, Gaudiano, Avincola, Hu, Le Larve, i Folcast e Davide Shorty. I cantanti si esibiscono sulle note delle rispettive canzoni, giudicati dalla giuria televisiva composta da Morgan (che alla vigilia ha sparato a zero su Amadeus e sulla commissione musicale chiamata a valutare le proposte dei big, annunciando di aver appreso dallo stesso conduttore la notizia della sua esclusione), la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, Piero Pelù e Luca Barbarossa, dalla stessa commissione musicale e dal pubblico da casa tramite il televoto. Ai 6 vincitori si aggiungono i 2 scelti dal concorso parallelo a quello della Rai di AreaSanremo.

Con l'annuncio dei 26 Big Amadeus mette la parola fine alla serie di voci, indiscrezioni e rumors circolate negli scorsi giorni con il tradizionale toto-nomi.