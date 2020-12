Morgan dice la sua: “Non vengo preso in gara, ma vengo preso per il culo”

Un lungo sfogo su Instagram. Morgan va all’attacco: “A me dispiace, ma ha fatto tutto Amadeus, ha fatto tutto lui. Quando l’anno scorso c’è stato l’exploit con Bugo, ha reagito in modo intelligente. Ha voluto la mia partecipazione al Festival 2021, capendo il successo che abbiamo creato. Anche Fiorello lo ha detto. Con Amadeus ci siamo sentiti al telefono. E mi ha detto: ‘Sia tu che Bugo siete irrinunciabili in un certo senso’. Gli ho proposto di fare un intervento non in gara, ma da ospite, come Tiziano Ferro. Portando qualche cosa sui cantautori. Amadeus ha detto di no. Mi ha detto: ‘devi andare in gara’. E poi però non mi ha preso. Ho fatto AmaSanremo gratis, ho dei problemi con l'Agenzia delle Entrate, perché riconoscente nei confronti di Amadeus, ma mi è dispiaciuto molto questo suo atteggiamento. È una combutta. Ho regalato un grande successo l’anno scorso al Festival e adesso vengo escluso? È assurdo. Non vengo preso in gara, vengo preso per il culo”. La Rai ha deciso di escludere Morgan anche dalla giuria di Sanremo Giovani, in onda stasera su Rai1 in diretta dal Teatro Casinò di Sanremo. E così l’artista, escluso sia dalla giuria che dalla gara di marzo all’Ariston, dopo diversi messaggi, si è sfogato sui social con una diretta.