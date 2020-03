Liberato ha pubblicato un nuovo disco, a sorpresa. È la colonna sonora di "Ultras", il film che ha segnato l'esordio alla regia di Francesco Lettieri, già dietro la cinepresa per tutti i videoclip del progetto nato nel 2017 con "Nove maggio", compreso il cortometraggio "Capri Rendez-Vous", uscito nel maggio del 2019 parallelamente alla pubblicazione in streaming dell'album di Liberato (che ad aprile sarà in concerto al Forum di Assago, a Milano, per due date).

Intitolato proprio come il film, il disco contiene quattordici tracce ed è stato caricato sulle principale piattaforme a mezzanotte. Due tracce, "We come from Napoli" e "O core nun tene padrone", entrambe registrate insieme a 3D dei Massive Attack, erano state già pubblicate negli scorsi giorni, come anticipazione del film. "Ultras" sarebbe dovuto uscire al cinema il 9, il 10 e l'11 marzo, per tre giorni, e poi debuttare su Netflix, ma in seguito all'emergenza Coronavirus e alla chiusura dei cinema il film è uscito solo sulla piattaforma, dove ha debuttato lo scorso venerdì, 20 marzo.

Questa la copertina e la tracklist di "Ultras":

"Grazia""We come from Napoli""Rione terra""Vien' ccà (Part I)""O core nun tene padrone - Apace mix""Luntan'""Graziella""Vien' ccà (Part II)""Amma stù vicin'""'A mamm' e chi 'nnalùcc'""'O core nun tene padrone - NNN mix""Funiculì funiculà""Cchù fort'""Graziocazz"