Liberato canta (ancora) e parla (per la prima volta): ‘Napule nun more maje’

In occasione dell’uscita, avvenuta oggi, su Netflix, del primo film, “Ultras”, del regista dei videoclip di Liberato Francesco Lettieri, il misterioso artista napoletano ne ha approfittato, cosa rara, per scrivere qualche riga sui suoi social, dove solitamente il rapper e cantante partenopeo si limita a diffondere la sua musica. Liberato, oltre a condividere una delle tracce da lui scritte e incluse nella colonna sonora del film, “’O core nun tene padrone (Apache mix)”, anch’essa, come la precedente "We come from Napoli", con 3D dei Massive Attack, ha speso alcune parole tanto sulla pellicola firmata da Lettieri quanto sui giorni difficili che il mondo intero, e l’Italia in particolare, stanno attraversando.

“Ragazzi, io non parlo mai, lo sapete. Me ne sto sempre zitto zitto, posto e basta. Stiamo tutti passando un momento di merda”, scrive in dialetto napoletano Liberato sulla sua pagina Facebook e Instagram, proseguendo: “Però una cosa la so, Napoli non muore mai”. E quanto a “Ultras”: “Faticare per questo film è stato un onore, questo film è una lettera d’amore”. Ecco il post completo della voce di “Oi Marì”: