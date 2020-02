Liberato firma la colonna sonora del primo film di Francesco Lettieri: trailer

Non poteva che essere Liberato a firmare la colonna sonora di "Ultras", il primo film di Francesco Lettieri, autore dei videoclip di artisti della nuova scena cantautorale e rap italiana, da Calcutta a Thegiornalisti, passando per Motta. Se non altro, perché quello che lega il regista e il progetto nato nel 2017 con "Nove maggio" e poi portato avanti nei mesi successivi con altre canzoni, esibizioni live e poi anche un album, è un legame forte: tutti i video dei singoli di Liberato, dalla stessa "Nove maggio" a "Niente", che chiude il cortometraggio "Capri Rendez-Vous", uscito nel maggio del 2019 in concomitanza alla pubblicazione sulle piattaforme di streaming dell'album di Liberato, sono stati realizzati proprio da Francesco Lettieri. Ad annunciare il coinvolgimento dell'anonimo artista in "Ultras" è la casa di produzione Indigo Film, che ha annunciato che la pellicola uscirà al cinema come film evento il 9, 10 e 11 marzo, per poi sbarcare su Netflix. Questo il trailer di "Ultras":

Il film è stato scritto dallo stesso Francesco Lettieri insieme allo scrittore e sceneggiatore partenopeo Peppe Fiore, già al fianco di Paolo Sorrentino per "The young Pope". Gli "Ultras" del titolo sono quelli del Napoli e i protagonisti della storia sono interpretati dagli attori Aniello Arena, Ciro Nacca, Simone Borrelli, Daniele Vicorito, Salvatore Pelliccia e Antonia Truppo.

Non è escluso che all'interno del film possano essere state incluse riprese dei vari concerti tenuti da Liberato nei due anni successivi all'uscita di "Nove maggio": dalla prima esibizione sul lungomare di Napoli a quella che la scorsa estate all'Ippodromo delle Capannelle sul palco del Rock in Roma lo ha visto esibirsi di fronte a circa 25mila spettatori, passando per lo show al Sónar di Barcellona.

Liberato aveva fatto perdere ogni sua traccia proprio dopo il concerto-evento al Rock in Roma. Ha rotto il silenzio all'inizio di dicembre, annunciando in modo curioso un concerto al Forum di Assago, a Milano, in programma per il prossimo 25 aprile.