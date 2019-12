Liberato annuncia il concerto con una pizza

Vi eravate dimenticati di Liberato? Niente paura, pare che tornerà ad esibirsi dal vivo in un giorno non proprio banale per il nostro paese, il 25 aprile, giornata in cui si festeggia la Liberazione. Al solito, il cantante napoletano ha usato un metodo di comunicazione insolito. Liberato ha infatti inviato alle redazione dei giornali dei cartoni, di quelli delle pizze. Sul cartone si legge una data in numeri romani: XXV-IV, ovvero 25 aprile, per l'appunto, adornato da una rosa che è il suo simbolo e la scritta MILANO.

Questo, per ora, è tutto. E questa – sempre che si tratti davvero di un live – non sarebbe la prima volta che il cantante - che lo scorso mese di maggio ha pubblicato l'omonimo album d'esordio – si esibisce a Milano. Prima dell'estate, il 9 giugno, si era presentato infatti sul palco del Barrio's Cafè (leggi qui il report dello show), in zona Barona. L'ultimo concerto di Liberato risale invece al 22 giugno (leggi qui il report del live capitolino), quando, nell'ambito del Rock in Roma, riuscì a convogliare 25.000 persone all'Ippodromo delle Cappannelle.

Non resta che rimanere sintonizzati.