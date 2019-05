Ecco l'album di Liberato

Un fermoimmagine di un video pubblicato su Instagram, accompagnato da una brevissima didascalia: "Link in bio". Rimanda a una playlist su YouTube che raccoglie cinque videoclip di altrettante canzoni fino a pochi istanti fa inedite, raccolte sotto il titolo di "Capri Rendez-Vous". Di che si tratta lo chiarisce la descrizione: una videoserie scritta e diretta da Francesco Lettieri. I singoli video sono stati concepiti sulle canzoni che completano il primo album di Liberato, "che non ha nome pecchè chill' nun sta bbuon' c'a cap'". L'album - intitolato semplicemente "LIBERATO" - è già disponibile sulle piattaforme di streaming: oltre ai nuovi brani pubblicati assieme ai relativi video su YouTube, "Guagliò", "Oi Marì", "Nunn'a voglio 'ncuntrà", "Tu me faje ascì pazz'" e "Niente", ci sono i singoli pubblicati negli ultimi due anni dal misterioso rapper partenopeo, da "Nove maggio" a "Intostreet", passando per "Je te voglio bene assaje", "Gaiola portafortuna" (ma in una versione differente rispetto all'originale), "Me staje appennenn' amò" e "Tu t'e scurdat' 'e me".

Questa la copertina di "LIBERATO":Questa la tracklist del disco:

"Nove maggio"

"Intostreet"

"Je te voglio bene assaje"

"Oi Marì"

"Gaiola"

"Tu me faje ascì pazz'"

"Guagliò"

"Me staje appennenn' amò"

"Nunn'a voglio 'ncuntrà"

"Niente"

"Tu t'e scurdat' 'e me"

Negli ultimi giorni, dopo la clip pubblicata dallo stesso Liberato sui suoi canali social ufficiali a bordo di un'ìmbarcazione con lo sguardo rivolto verso l'isola di Capri, si erano rincorsi diversi rumours a proposito del ritorno della voce di "Nove maggio".

Il disco anticipa di poco il concerto che il prossimo 22 giugno, a Roma, in una location che non è stata ancora svelata, vedrà Liberato tornare a esibirsi dal vivo dopo i concerti dello scorso anno.