Liberato: nuova musica in arrivo? Le anticipazioni sul ritorno

Come sempre, quando si parla di Liberato, nessun programma e tanto mistero. Lo scorso 25 aprile, nel giorno dell'anniversario della liberazione, la voce di "Nove maggio" la cui identità continua ancora oggi ad essere sconosciuta al pubblico, ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali una breve clip che lo ritraeva a bordo di un'imbarcazione a largo del Mar Tirreno, rigorosamente di spalle e con la testa coperta dal cappuccio, con lo sguardo rivolto verso un'isola (Ischia o Capri). La clip, come ricordato da Rockol, ha interrotto un lungo silenzio social di Liberato, che dopo l'annuncio, lo scorso dicembre, del concerto in programma a Roma per il 22 giugno, aveva fatto perdere le sue tracce. Nessun programma e tanto mistero, appunto. Ora, però, arrivano nuove indiscrezioni sul ritorno di Liberato, che non pubblica nuova musica da un anno esatto, da quando cioè il 2 maggio 2018 pubblicò a distanza di poche ore l'uno dall'altro i singoli - e i relativi videoclip - "Intostreet" e "Je te voglio bene assaje".

L'uscita di una nuova canzone e video di Liberato, ambientato tra Capri e Napoli, sarebbe infatti imminente (il condizionale è d'obbligo). Le riprese del videoclip si sarebbero svolte tra il porto di Napoli, il cimitero di Capri e un appartamento di Anacapri, l'area dell'isola che comprende posti come la grotta Azzurra, Villa Damecuta e il faro di Punta Carena, e uno storico studio di registrazione partenopeo. Il videoclip della canzone comprenderebbe diverse scene di gruppo, con la presenza di comparse e coreografie.

Ad anticipare quelle che potrebbero essere le prossime mosse di Liberato è il giornalista Gianni Valentino, autore di "Io non sono Liberato", libro-inchiesta sulla voce di "Nove maggio" già da qualche mese in libreria, che ha messo insieme le varie voci raccolte nelle ultime settimane nel corso di un incontro che si è svolto questa mattina, venerdì 3 maggio, all'Università di Salerno.

La canzone anticiperebbe di poco il concerto a Roma. Sebbene i biglietti siano stati messi in vendita su TicketOne lo scorso dicembre, dove peraltro sono ancora disponibili, i dettagli dell'evento - a partire dalla location che lo ospiterà: ma dato il periodo non è inverosimile pensare che possa essere all'aperto - non sono stati ancora resi noti.