Il 25 aprile secondo Liberato: guarda

Liberato è vivo lotta insieme a noi. Sui canali social ufficiali del rapper partenopeo, la cui identità continua ancora oggi ad essere sconosciuta al pubblico, anche se in questi due anni (tanti ne sono passati dall'uscita di "Nove maggio", il singolo che ha scelto per inaugurare il suo progetto) si sono susseguite diverse teorie su chi si nasconde sotto il cappuccio, è spuntato un nuovo - misterioso - posto. Forse non ha scelto una data casuale per rompere il lungo silenzio social: un video che lo ritrae a bordo di un'imbarcazione a largo del Mar Tirreno, presumibilmente di fronte a Ischia o a Capri, è il suo modo per celebrare il 25 aprile, l'anniversario della Liberazione. In sottofondo, una melodia che ricorda quella di "Tu t'e scurdat' 'e me".

Era da qualche mese che non si avevano notizie di Liberato. L'ultima volta che se ne era parlato era stato alla fine dello scorso anno, quando il rapper aveva annunciato - sempre sui suoi canali social ufficiali - un concerto in programma a Roma per il prossimo 22 giugno , dopo le esibizioni del 2018 a Napoli Locorotondo (in Puglia, in occasione di VIVA! Festival) e Barcellona (sul palco del Sónar). I dettagli della data romana, a partire dalla location, non sono stati peraltro ancora resi noti: "Roma Liberata", si legge nel campo relativo alla location del concerto su TicketOne , dove sono ancora disponibili i biglietti.

L'ultima pubblicazione di Liberato è il singolo "Je te voglio bene assaje", uscito nel maggio del 2018, a poche ore di distanza dal precedente "Intostreet": insieme a "Me staje appennenn' amò", "Gaiola portafortuna", "Tu t'e scurdat' 'e me" e "Nove maggio", accompagnati da altrettanti video tutti diretti da Francesco Lettieri (regista già al servizio di - tra gli altri - Calcutta e Giorgio Poi) compongono il repertorio del rapper ad oggi.