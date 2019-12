Finneas, il fratello di Billie Eilish si esibisce dal vivo: video

Il fratello e primo collaboratore di Billie Eilish ha pubblicato lo scorso 4 ottobre il suo Ep di debutto intitolato “Blood harmony”. Ospite al Jimmy Kimmel Live lo scorso mercoledì sera, 12 dicembre, Finneas - che solitamente affianca sua sorella - si è esibito dal vivo presentando alcuni brani tratti dal suo esordio discografico.

Finneas O’Connell - che recentemente ha collaborato in qualità di autore e produttore al nuovo album di Camila Cabello, “Romance”, (qui la recensione) pubblicato lo scorso 6 dicembre - ha proposto al piano l’esecuzione dal vivo del pezzo “I lost a friend” e poi ha cantato la canzone “I don’t miss you at all”.

Ecco i video live:

Recentemente è stato lo stesso Finneas a raccontare di essere al lavoro con Billie Eilish su un nuovo album della cantante diciassettenne - e ideale seguito del disco di debutto “When we all fall asleep, where do we go?” (qui la recensione) uscito lo scorso marzo - che, a detta della giovane popstar, sarà: “Un po’ sperimentale.”

Billie Eilish sarà in Italia la prossima estate e si esibirà in concerto il 17 luglio sul palco del MIND Milano Innovation District - Area Expo, in occasione degli iDays 2020.