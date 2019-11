Billie Eilish, Finneas: il nuovo album sarà ‘un po’ sperimentale’

“Ci sono semplicemente un sacco di storie che non abbiamo ancora potuto raccontare”. Così Finneas Eilish, cantante, produttore e soprattutto principale autore dei brani della sorella minore Billie Eilish, ha anticipato il prossimo album della giovane popstar statunitense, l’ideale seguito di “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, a proposito del quale i due artisti non hanno ancora fornito alcuna indicazione precisa, specie per quanto riguarda le tempistiche. Finneas è stato intercettato sul red carpet degli AMAs ed è là che ha fatto due chiacchiere con l’edizione statunitense di Billboard a proposito del nuovo disco della sorella: “Stiamo cercando di raccontare quelle [di storie] e lo stiamo facendo in un modo ‘un po’ sperimentale’. Penso che se non cerchi di cambiare un po’ le cose non ti stai evolvendo”, ha spiegato, proseguendo: “Quindi penso che stiamo solo cercando di abbracciare tutto quello di cui siamo orgogliosi della nostra musica e di provare nuove cose e sperimentare e dare alle persone cose per guardare avanti”.

Considerando che anche Billie è autrice dei brani non emerge una qualche forma di competitività tra fratello e sorella nel processo di realizzazione e selezione delle canzoni? Alla domanda di Billboard USA, Finneas risponde che no, il problema non si pone se non nei termini di una dialettica creativa che continua a dare buoni frutti. “Penso che sia la ragione numero uno per la quale la collaborazione è buona”, ha risposto. Entrando poi nel dettaglio: “Non si è d’accordo per alcune cose e poi quello che noi diciamo sempre è chiunque di noi due sia il più appassionato sulla faccenda è il vincitore perché se t’importa di qualcosa al punto da combattere per quel qualcosa significa che è probabilmente una buona cosa idea”.

Una decina di giorni fa la voce di “Bad Guy” ha dato alle stampe il suo singolo "Everything I Wanted", il primo brano pubblicato dalla cantante dopo la diffusione del suo album d’esordio. Billie Eilish tornerà a esibirsi in Italia, dopo la tappa che la scorsa estate l’ha vista protagonista a Milano, il prossimo 17 luglio, sempre nel capoluogo lombardo.