Concerti, Billie Eilish torna in Italia nel 2020: biglietti e prezzi

Billie Eilish torna in concerto in Italia. La popstar, vista appena qualche settimana fa sul palco di Milano Rocks, sarà nuovamente in scena nel nostro Paese nell'estate 2020, per un'unica data in programma sempre a Milano. Sarà headliner dell'I-Days Festival e si esibirà sul palco della manifestazione venerdì 17 luglio. I biglietti saranno in vendita già dalla prossima settimana.

Il concerto di Billie Eilish agli I-Days 2020 si terrà nello stesso spazio che nelle scorse stagioni ha accolto Eminem, Pearl Jam e Imagine Dragons, vale a dire il MIND Milano Innovation District - Area Expo.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 9 di venerdì 4 ottobre su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate al prezzo di 75 euro (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali) per il pit, l'area del pubblico più vicina al palco, oppure al prezzo di 50 euro (più diritti di prevendita) per i tagliandi standard.