Billie Eilish è al lavoro su nuova musica

Finneas O’Connell, fratello della cantante californiana Billie Eilish, è stato ospite di Zane Lowe su Apple Music’s Beats 1 e a margine dell’intervista per l’emittente radiofonica ha raccontato che lui e la sorella sono “nel pieno processo creativo di nuovo materiale”.

Finneas - che ha pubblicato il suo EP di debutto “Blood harmony” all'inizio del mese corrente - ha firmato la produzione dell'album di Eilish “When we all fall asleep, where do we go?” e ha collaborato come autore e co-autore insieme alla voce di “Bad guy” sulla stesura dei testi del disco uscito lo scorso 29. Ora, il fratello di Billie ha raccontato di essere al lavoro sul nuovo disco della cantante californiana:

“Sto scrivendo l’album ora e presenterà solo inediti. Penso che in questo rispecchierà ‘When we all fall asleep, where do we go’"

Finneas, seguendo la sorella in tour, ha poi spiegato a Lowe di essersi ormai abituato a scrivere musica anche durante le tourneè e il motivo è perchè ha trovato un modo per riuscire a comporre anche on the road:

“Ora comporre e scrivere musica durante il tour non mi spaventa più come in passato. Quando i concerti erano più piccoli rispetto a ora, non ci riuscivo perché facevamo tutto da soli ed eravamo concentrati a mettere in piedi lo show. Adesso abbiamo un team più grande, mi posso svegliare al mattino e lavorare in un piccolo studio improvvisato nel camerino anche per sei ore. In più, non ci sono distrazioni, come a casa che mi frenavano il lavoro”

Billie Eilish sarà nuovamente in concerto in Italia il prossimo 17 luglio e sul palco degli I-Day, se le prime indiscrezioni su una sua nuova fatica in studio si concretizzassero per tempo nell'ideale seguito di “When we all fall asleep, where do we go?”, la cantante potrebbe presentare nuova musica oltre alle canzoni che l'hanno fatta conoscere al grande pubblico negli ultimi mesi.