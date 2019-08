Finneas: il fratello di Billie Eilish annuncia l'uscita di "Blood Harmony"

Finneas, il fratello e primo collaboratore di Billie Eilish, annuncia l’uscita del suo esordio discografico, l’EP “Blood Harmony”, che verrà pubblicato il prossimo 4 ottobre. Il primo assaggio è dato dal singolo "Shelter".

Parlando di “Shelter” in un comunicato stampa, Finneas ha dichiarato:

“Ho scritto questa canzone un paio di anni fa e l'ho lasciata decantare un po', per vedere come sarebbe maturata. Quando ho dato uno sguardo alla mia musica per l’uscita di quest'anno, mi sono imbattuto nella demo e sono stato piacevolmente sorpreso di scoprire che mi piaceva ancora. Di solito, mi annoio delle mie cose quasi immediatamente. Volevo che questa canzone avesse un'urgenza quando l'ho registrata, così anche per i testi, il tipo di sensazione febbrile che accompagna l'amore per qualcuno”.