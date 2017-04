Chi è l'eliminato della seconda puntata del serale della sedicesima edizione di "Amici"? E cosa è successo nel corso della puntata, andata in onda questa sera, sabato 1° aprile, su Canale 5?

Se la scorsa settimana ad abbandonare il programma era stato un concorrente della squadra blu, la seconda puntata del talent show si è conclusa con l'eliminazione di un concorrente della squadra bianca. Si tratta del cantautore Lo Strego (nella foto è l'ultimo a destra).



Qui il commento alla seconda puntata del serale di "Amici 16".

La puntata si è aperta con l'ingresso in studio delle due squadre (la squadra bianca capitanata da Morgan e la squadra blu capitanata da Elisa), sulle note della sigla di questa edizione del programma, e dei giudici.

Le due squadre si sono sfidate in due manches, ciascuna suddivisa in cinque prove di canto e di danza - qui trovate una gallery fotografica con i momenti salienti della puntata.

La prima manche è stata vinta dalla squadra blu, grazie al duetto della cantante Federica Carta con Fabrizio Moro su "Portami via" (che ha avuto la meglio sul duetto della cantante Shady con Francesco Renga su "Migliore" - il cantante sta per pubblicare la versione live del suo ultimo album, "Scriverò il tuo nome", e ha appena pubblicato il nuovo singolo "Nuova luce"), del ballerino Andreas Muller (che si è cimentato con un quadro del coreografo Giuliano Peparini sulla violenza domestica sui bambini, con in sottofondo il brano "051" di Fabio Concato) e della ballerina Vittoria Markov (che ha proposto un quadro di Peparini ispirato alla vicenda shakespeariana di Ofelia, uno dei personaggio dell'"Amleto" - in sottofondo il brano "Fall foliage" dei Soap&Skin, progetto sperimentale che fa capo alla pianista e cantante austriaca Anja Franziska Plaschg).

A nulla sono servite le vittorie del ballerino dei bianchi Sebastian Melo Taveira sul cantante dei blu Riccardo Marcuzzo (che ha cantato la sua "Diverso") e del cantante Thomas Bocchimpani sulla cantante dei blu Federica Carta (lui ha cantato "7 years" dei Lukas Graham, lei "Piccola stella senza cielo" di Ligabue): la prima manche è andata alla squadra blu e il cantautore Lo Strego, dei bianchi, è finito a rischio eliminazione.

La squadra blu è riuscita ad avere la meglio sui bianchi anche nella seconda manche, grazie alle esibizioni dei ballerini Cosimo Barra e Andreas Muller, al duetto della cantante Federica Carta con LP su "Lost on you" (che ha avuto la meglio sul duetto tra la stessa LP e la cantante dei bianchi Shady su "Other people") e ad una sua cover di "Shape of you" di Ed Sheeran (che le ha permesso di avere la meglio su un'esibizione del cantante dei bianchi Thomas Bocchimpani, accompagnato da Morgan e Boosta).

Al termine della seconda manche è finito dunque a rischio eliminazione un concorrente della squadra sconfitta, quella dei bianchi: il cantante Thomas Bocchimpani.

Il ballottaggio finale ha dunque visto contrapposti Lo Strego e Thomas Bocchimpani: il primo ha proposto una cover di "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco e il suo inedito "L'impiegato; il secondo ha risposto con l'inedito "Scusa" e una cover di "Fast car" di Tracy Chapman, recentemente rivisitata in chiave elettronica da Jonas Blue e Dakota. Il voto congiunto di giudici e professori ha decretato l'eliminazione di Lo Strego, che ha dovuto così lasciare il programma nell'incredulità generale: il cantautore, infatti, alla vigilia del serale era uno dei favoriti alla vittoria finale. Lui, a poche ore dall'eliminazione, ha pubblicato un post su Facebook con scritto: "Ritornerò".