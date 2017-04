Si è appena conclusa la seconda puntata del serale della sedicesima edizione di "Amici", andata in onda questa sera, sabato 1° aprile, su Canel 5. Com'è stata? E quali sono state le esibizioni e i momenti migliori della puntata (a proposito: qui trovate la foto gallery)?

"Tutti contro Morgan": potrebbe essere sintetizzata così la puntata andata in onda questa sera. L'ex frontman dei Bluvertigo, direttore artistico della squadra bianca, è stato al centro di alcuni battibecchi con altri protagonisti del cast di questa edizione, su tutti il professore della squadra blu Rudy Zerbi (che lo ha accusato, in sostanza, di essere uno stratega: "Comincia la campagna elettorale di Morgan", ha detto ad un certo punto), e con il pubblico (che lo ha più volte fischiato). A Maria De Filippi il compito di richiamare all'ordine, spiegando che in realtà Morgan e Rudy Zerbi sono molto amici e che se si tirano frecciatine a vicenda è solo per far divertire e per giocare.

Restando in tema Morgan: il cantautore brianzolo sembra essere il protagonista numero uno di questa edizione del serale. Della gara sembra non importargliene nulla: è lì a parlare di musica, a far ascoltare la musica. Stasera ha tirato fuori dal cilindro "Wham rap!" degli Wham!, il singolo d'esordio ufficiale del duo composto da George Michael e Andrew Ridgeley, uscito nel 1982 - ha fatto cantare la canzone al cantante Thomas Bocchimpani. E a George Michael ha riservato anche un altro bell'omaggio (Elisa, dal canto suo, l'ha riservato a David Bowie).

Quanto ai concorrenti: i cantanti Riccardo Marcuzzo (della squadra blu) e Thomas Bocchimpani (della squadra bianca) sembrano contendersi le preferenze del pubblico (o almeno, così sembra ad ascoltare i cori dagli spalti durante le loro esibizioni - il pubblico, in questa fase del serale, non è chiamato ad esprimere la sua preferenza tramite televoto). Shady sembra piuttosto interessante, ma risulta difficile metterla a fuoco: chi si nasconde dietro quello sguardo misterioso?

Tra i giudici, Ambra Angiolini sembra la vera rivelazione del cast di quest'anno, con i suoi commenti ironici e taglienti. Ermal Meta si conferma un giudice molto rigido e obiettivo.

Uno dei momenti migliori della serata è stata la sfida (e annessi commenti di Morgan) che ha visto il ballerino della squadra blu Andreas Muller cimentarsi con un quadro del coreografo e regista Giuliano Peparini sul tema dei bambini vittime delle violenze subite in casa dai rispettivi padri (sulle note di una canzone di Fabio Concato, "051/222525"). e il cantautore della squadra bianca Lo Strego con la canzone di Nino Manfredi "Storia di Pinocchio" (o "La canzone di Geppetto"), tratta dallo sceneggiato televisivo Rai di Luigi Comencini "Le avventure di Pinocchio". Morgan, prima dell'esibizione di Lo Strego, ha detto:



"Mi piacerebbe rispondere a questa prova rimanendo in argomento. Si parla di un padre cattivo, di un padre che picchia i bambini, di bambini che non sono tutelati. Geppetto è l'unico padre grandioso:un poveraccio, un essere umano in mezzo a un mondo di fate, di gatti, di volpi, dove non c'è nulla di reale. Sensibile, senza una lira, a suo figlio dà tutto quel poco che ha da mangiare. È una figura strepitosa".



Al termine della puntata è stato eliminato un concorrente della squadra bianca: ecco di chi si tratta.