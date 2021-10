X Factor, questo (non) è un mixtape con i nuovi inediti

Le canzoni presentate durante la prima serata di X Factor sono già disponibili in un "mixtape": in realtà è una semplice raccolta che non ha nulla a che vedere con l’idea fondante di questo formato. Ma viene chiamato così perché “le insegne luminose attirano gli allocchi” cantavano i CCCP. Abbiamo dedicato al tema un lungo approfondimento, riavvolgendo il nastro della storia e della nascita del mixtape. Come negli anni passati, l'ascolto dei brani è stato dopato dalla spettacolarizzazione della tv, senza la quale molte canzoni si sgonfiano.

Come suonano i brani

I trevigiani Bengala Fire, che aprono il live del talent con il brit-rock della loro “Valencia”, sono fra i migliori, mentre Baltimora, 20enne di Ancona, nonostante la rinfrescata alla produzione di “Altro” non colpisce. Nika Paris, definita con superficialità “una piccola popstar”, 16enne di origini bulgare, mette in scena una performance colorata e non banale, ma troppo costruita per il pubblico televisivo: in singolo è carino, nulla di più. Il vicentino Gianmaria con “I suicidi” alza la curiosità nel capire che tipo di percorso intraprenderà durante il programma. Il suo brano, soprattutto sul fronte testuale, è uno dei più interessanti. I Westfalia, presentati come “sperimentatori”, non pungono, Versailles è una fotocopia sbiadita dell’emo-rock-trap di Lil Peep. I Mutonia sono energici, ma non hanno alcun elemento di novità, la voce pulita ed emozionante di Fellow in “Fire” si conquista l’ovazione del pubblico del Forum di Milano e anche in questa raccolta studio svetta. Vale LP è la quota rap del programma e del "mixtape", ma è molto acerba. I Karakaz si presentano con l’aggressiva “Useles”, difficile immaginarli in gara fino alla fine del programma che nel suo dna ha la ricerca di un progetto mainstream.

Le canzoni migliori

Erio, “l’alieno” di questa edizione, dalle parole dei giudici sembra già uno dei candidati alla vittoria finale: in puntata non è stato particolarmente intonato, ma in studio funziona bene e si sente anche qui. Divertenti Le Endrigo, band pop-rock che ricorda i Management: la canzone più paracula del progetto.

TRACKLIST

gIANMARIA – I Suicidi (prod. Bias)

BALTIMORA – Altro (prod. BALTIMORA, Sixpm, Jacopo Volpe, Enrico Brun)

Erio – Amore Vero (prod. Manuel Agnelli, Rodrigo D'Erasmo, Erio, Yakamoto Kotzuga)

Nika Paris – Tranquille (Mon coeur) (prod. Taketo Gohara)

FELLOW – Fire (prod. Taketo Gohara)

Karakaz – Useless (prod. Sixpm, Jacopo Volpe, Enrico Brun, Luigi Pianezzola)

Vale LP – CHÉRI (prod.

Frenetik&Orang3).

Le Endrigo - Cose più grandi di te (prod. Frenetik&Orang3)

Mutonia – Rebel (prod. Manuel Agnelli, Rodrigo D'Erasmo, Daniele Tortora)

VERSAILLES – TRUMAN SHOW (prod. Sixpm, Jacopo Volpe, Enrico Brun, Federico Nardelli, Giordano Colombo)

Bengala Fire – Valencia (prod. Manuel Agnelli, Rodrigo D'Erasmo, Tommaso Colliva)

Westfalia – Goblin (prod. Vincenzo Destradis, Jacopo Moschetto, Davide Paulis, Enrico Truzzi)