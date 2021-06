The Off Season: il disco della pausa di J Cole tra basket e giochi di parole

J Cole è un rapper dotato di grande tecnica, produttore esperto e paroliere esigente che viene dalla North Carolina. Ormai 36enne, J Colei è molto ben visto all'interno della scena e dal buon successo commerciale - grazie anche alla protezione a distanza di Jay-Z - senza aver sacrificato la propria abilità artistica per attirare il successo mainstream. Pare che questo “The Off Season”, suo sesto disco (a cui vanno aggiunti due mixtape), sarà il suo ultimo lavoro prima di ritirarsi dal rap; tuttavia rischia di rimanere più noto per la sua promozione che per il contenuto stesso.

Basket e storie di riscatto

La copertina di “The Off Season” ritrae J Cole (quasi 1,90 cm) con alle spalle un canestro in fiamme. Per il lancio del disco il rapper americano ha giocato come guardia per i Patriots Basketball Club, squadra del Ruanda che milita nella nuova Basketball Africa League e così mentre giocava contro i nigeriani dei Rivers Hoopers, partita raccontata a colpi di tweet, il disco veniva ascoltato in streaming in tutto il mondo.

Il basket è sempre stato uno dei temi e delle metafore più utilizzate da J Cole nella sua carriera, visto come terreno di sfida, di riscatto e di eroismo urbano. Grazie a questo lancio diverso dal solito, il disco ha fatto ottimi numeri sulle piattaforme.

Ma il disco com'è?

Le tracce del disco

Pur essendo in attività da soli dodici anni J Cole può essere considerato un rapper old school per la sua capacità narrativa e il suo rigore nel rappare. In questo disco invece si lascia un po' più andare alla costruzione di giochi di parole e barre costruite in modo più complesso . La traccia iniziale "9 5. S o u t h" mette subito le cose in chiaro sulla capacità di scrittura con i fiati campionati che fa subito primi anni zero.

Nel confronto con gli altri rapper più giovani di lui J.

Cole dà il suo meglio: riesce nella soul trap “a p p l y i n g p l e a s u r e” con 21 Savage e Morray, ma anche nel pezzo più hooky del disco “P r i d e . I s . t h e . D e v i l” con Lil Baby. .

Per il resto il buon Jermaine Cole prosegue spedito sulla sua strada - con la produzione collettiva di nomi come T-Minus, Sucuki e il leggendario Timbaland - auticitandosi per vecchi litigi con Diddy o facendo un esame del panorama rap in "T h e . C l i m b . B a c k" con un bilancio non proprio positivo.

Verso la fine del disco, si registra un po' di stanchezza nell'ascolto. Forse questo stop, che sia definitivo o no, può solo che far bene al rapper americano.