Il piccolo grande miracolo dei Counting Crows

Un piccolo miracolo, stile "Brigadoon": nello storico film degli anni '50 un villaggio scozzese compare una volta ogni cento anni, ed è una festa. I Counting Crows ci mettono un po' di meno, per fortuna, anche se le loro produzioni discografiche negli anni si sono diradate pareccchio. Ma quanto tornano è un festa per le orecchie. "Butter miracle" è la loro prima uscita dopo 7 anni, e non è neanche un album: una suite di 4 brani. Ma è un miracolo appunto come ogni volta riescano a fermare il tempo.

Non è chiaro cosa c'entri il burro : Adam Duritz, quando lo abbiamo intervistato, non lo ha voluto spiegare, è una sorta di mistero, ci ha raccontato. E ci ha raccontato pure che l'assenza è semplicemente successa: nessun blocco dello scrittore. Lui lavora così: scrive di getto, e si ferma, poi riparte.

Banale dirlo, ma l'attesa è valsa la pena, anche se si tratta solo di 4 canzoni: in 18 minuti i Counting Crows riescono a ricreare tutto ciò per cui li si ama.

L'iniziale "Tall grass" è un racconto intimo ed emotivo, sulla linea dei brani più intensi e sofferti della band, con quel ritornello "And I don't know why" ripetuto che ti spezza in due. "Elevator Boots" è un mid-tempo dedicato all'amore per il rock 'n' rollo e per lo stare in una band, in cui Duritz passa dalla prima alla terza persona, dal parlare di sé al raccontare la storia di Bobby. "Angel of 14th street" è una canzone che si muove più veloce, tra California (dove Duritz e i CC sono nati e cresciuti) e New York (dove Duritz vive da quasi 20 anni). In "Bobby and the Rat Kings" c'è l'omaggio più evidente al glam rock e torna la band di Bobby che fa da sfondo ad una storia nella San Francisco degli anni '80.

Pochi minuti? No, perché volano via e parte il repeat: da ascoltare rigorosamente in una forma che non separi le canzoni l'una dall'altra (sulle piattaforme è presente anche come "singolo" da 18 minuti, cercate quella versione. O preferibilmente in vinile, dove c'è una sopresa sul lato B: una delle cose più belle mai scritte e incise dal gruppo: “August and everything after”, la title track dell’album di debutto, registrata solo nel 2019 con un’orchestra di 70 elementi e precedentemente diffusa solo su Amazon. 10 minuti di pura goduria.

I Counting Crows rimangono una delle migliori band americane degli ultimi 30 anni e Duritz una penna/voce davvero unica, emozionante, profonda e mai banale. Bentornati.

TRACKLIST

1. The Tall Grass

2. Elevator Boots

3. Angel of 14th Street

4. Bobby and the Rat-Kings