I Twenty One Pilots sono diventati rassicuranti

“Blurryface” del 2015 è stato l’album della svolta per il duo formato dal tastierista e bassista Tyler Joseph e dal batterista Josh Dun. Da consolidato fenomeno underground, i Twenty One Pilots finirono sotto i riflettori del mondo. E lo hanno fatto imponendosi con un genere che loro stessi, con i propri fan, hanno definito “schizofrenico”. Un cocktail esplosivo di pop, rock, rap, elettronica, R&B, un ottovolante capace di passare da melodie delicate a parti urlate e musicalmente violente.

Tre anni dopo quell’exploit, la band pubblicò “Trench”, nel 2018, sempre in quel solco: un pezzo come “Jumpsuit”, appena uscita, fotografava appieno il percorso dei Twenty One Pilots fino a quel momento. “Trench”, come i suoi predecessori, era un album che non trascurava la scrittura, affrontando temi e storie crude con protagonista, in questo caso specifico, il combattente Clancy. I Twenty One Pilots hanno sempre trasudato energia e urgenza: assistere a un loro live è ogni volta spiazzante e adrenalinico.

Clancy è morto

“Scaled and Icy”, la nuova fatica, ha un passo diverso, ma non in avanti.

Il titolo è l’anagramma di "Clancy is dead". Sì, perché quel mondo arrivato fino alle colonne di “Trench” non c’è più. “Scaled and Icy” è un album che stravolge l’universo dei Twenty One Pilots: si presenta come un progetto più solare, intriso di maggior ottimismo, accomodante nelle melodie e privo di quel senso di vertigine che ha sempre contraddistinto il gruppo. Il suono non ha mai improvvisi cambi di registro, solo il rap in alcuni frangenti arriva a mescolare le carte, ma nulla di più. Si balla su melodie e musiche morbide, che si spalancano sull’arrivo di un’estate ferita dalla pandemia, elettrica, ma in cui comunque non si vuole rinunciare a sorridere.

C’è il piano impazzito di “Good day”, i suoni caldi di “Saturday” e le ritmate “Formidable” e “Bounce Man”. Quello che furono i Twenty One Pilots è riscontrabile in pezzi come “Shy Away” e “Never Take it”, ma non bastano. Il disco, con una produzione di alto livello, è rassicurante, cioè l’opposto di quello che è sempre stato il duo. Scritto e in gran parte prodotto da Tyler nell’ultimo anno in isolamento nel suo studio di casa, con Josh che ha lavorato alla batteria dell'album da ogni parte del Paese, “Scaled And Icy” è il prodotto di sessioni virtuali a distanza, con la band che elabora la nuova routine insieme alle emozioni prevalenti del 2020. Il risultato è un album che vuole superare le difficoltà.

Il coraggio

Una dote indiscutibile dei Twenty One Pilots è sempre stato il coraggio. Osare, mai ripetersi, giocare in modo folle con il suono, seguire strade inaspettate, stupire. Per certi aspetti “Scaled and Icy” mantiene questo elemento: è tutto ciò che i fan non si sarebbero mai aspettato. È un manifesto caldo di “normalità” dopo un periodo storico folle e oscuro. Un progetto voluto e ricercato, lavorato perché suonasse radicalmente diverso dai predecessori. Ma il fuoco che lo anima non genera incendi.