I dischi fondamentali del rock: "Live / Dead" dei Grateful Dead

Sebbene in realtà non ne rappresentino che un estratto (“appena” un’ora e un quarto a fronte di spettacoli che facilmente arrivavano a tre, quattro, cinque ore) nell’immaginario collettivo queste quattro facciate di vinile che un solo dischetto digitale basta a contenere sono rimaste “il” concerto perfetto di quella che è stata forse l’unica rock band ad affrontare sempre il palco come se si trattasse di suonare jazz, facendo dell’improvvisazione (nel senso alto del termine) il suo punto di forza. Brano-simbolo "Dark Star": qui ventitré minuti, ma poteva durare pure un’ora. Ogni sera la stessa canzone, ogni sera una canzone nuova, in cerca di una trascendenza quasi immancabilmente raggiunta.

Qualche altro numero? Il primo ROAD TRIPS vedeva la luce nel 2007 e la serie si concludeva nel 2011 con un VOLUME 4 NUMBER 5 che la portava a totalizzare trentanove CD. La DIGITAL DOWNLOAD SERIES è arrivata a quindici pubblicazioni, gli ulteriori live retrospettivi facenti parte di collane meno corpose o editi singolarmente sono, a oggi, un’abbondante sessantina e all’incredibile lista vanno ancora aggiunti, naturalmente, i nove album dal vivo che fanno parte della discografia per così dire “classica” di Garcia e soci. Il primo dei quali era questo LIVE/DEAD. Difficile affermare con piena cognizione di causa (giacché ascoltare dischi dal vivo dei Grateful Dead è in tutta evidenza un lavoro a tempo pieno) se artisticamente sia rimasto insuperato, per certo ne risulta inavvicinabile la rilevanza storica, sia nella parabola creativa del gruppo californiano che, più in generale, nell’epopea della psichedelia maggiore.

TRACKLIST

01. Dark Star - Live at the Fillmore West San Francisco, 1969; 2001 Remaster (23:18)

02. St. Stephen - Live at the Fillmore West San Francisco, 1969; 2001 Remaster (06:31)

03. The Eleven - Live in San Francisco, 1969; 2001 Remaster (09:18)

04. Turn on Your Love Light - Live at San Francisco; 2001 Remaster (15:05)

05. Death Don't Have No Mercy - Live at the Fillmore West San Francisco, 1969; 2001 Remaster (10:28)

06. Feedback - Live at the Fillmore West San Fran 1969 Remaster (07:49)