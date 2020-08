I dischi fondamentali del rock: "Happy Nightmare Baby" degli Opal

Vero e proprio supergruppo della scena neo-psichedelica californiana denominata Paisley Underground, gli Opal nascono dall’incontro tra Kendra Smith, ex bassista dei Dream Syndicate, e David Roback, già alla chitarra nei Rain Parade, e inizialmente si battezzano Clay Allison. È però come Opal che in un paio di EP (raccolti nel 1989 insieme a vari inediti in EARLY RECORDINGS) mettono a punto l’ipnotica e ricca tessitura di organo, ritmi e chitarre che consegna qui miraggi acid folk, blues aspri ma liquidi, fusioni tra Doors e primi Pink Floyd; e che, complice il timbro vocale oppiaceo trasportando Nico a San Francisco e ipotizzando Syd Barrett nei Velvet Underground.

Fondata sull’equilibrio tra omaggi alla psichedelia storica e una rilettura davvero creativa della stessa, la bellezza di HAPPY NIGHTMARE BABY non avrà un bis: la Smith abbandonerà il gruppo (nel 1995, prima di lasciare la musica, pubblicherà per la 4AD FIVE WAYS OF DISAPPEARING: dream pop ante litteram) e Roback la rimpiazzerà con la giovane Hope Sandoval, dando così vita ai Mazzy Star; rallentate le cadenze e insistendo sul folk e le atmosfere malinconiche, nei ’90 otterranno anche un notevole, meritato successo commerciale.

