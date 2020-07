I dischi fondamentali del rock: "Gyrate" dei Pylon

Questione di tempi non ancora maturi, il fatto che i Pylon (da Athens, Georgia) passassero inosservati. Rispetto ai concittadini e amici B-52’s, il loro peculiare funk-wave era meno immediato, ma avrebbe esercitato un’influenza profonda sui decenni a venire: sarà il revival post-punk dei 2000 a rivelare quanto fosse all’epoca moderno lo stile nel quale confluivano la chitarra spigolosa di Randy Bewley (deceduto nel 2009), i ritmi precisi e minimali di Michael Lachowski (basso) e Curtis Crowe (batteria) e il canto stranito di Vanessa Briscoe: ricetta perfezionata in un debutto che unisce le intuizioni di Gang Of Four e Au Pairs all’obliqua ballabilità dei B-52’s e a melodie nervose dal gusto unico.

Pubblicato il pregevole CHOMP, i Pylon si salutavano a fine 1983, poco prima che Athens salisse agli onori delle cronache grazie ai fan dichiarati R.E.M.; galantuomini, costoro li persuadevano a riformarsi nel 1988 ma, dopo un triennio e il discreto CHAIN, i giochi si chiudevano in via definitiva, rimpatriate occasionali a parte. A fine anni 2000 gli LCD Soundsystem si sdebiteranno a nome delle nuove generazioni, ristampando sul loro marchio DFA un catalogo nel frattempo diventato materia per collezionisti.

Il testo qui sopra riprodotto è tratto, per gentile concessione dell'editore e degli autori, dal volume "Rock: 1000 dischi fondamentali. Più 100 dischi di culto” , curato da Eddy Cilia e Federico Guglielmi (con Carlo Bordone e Giancarlo Turra) , edito da Giunti nel 2019. Il libro è acquistabile qui.