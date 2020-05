Ritmo Tribale: inseguendo la rivoluzione del giorno prima

di redazione Vinyl

I Tribali sono un’istituzione, godono di un fandom fedelissimo e appartengono ormai alla categoria di culto dei “venerabili saggi del rock made in Italy”.

Certo il loro momentum è passato da un pezzo e il lungo stop li ha portati a fare della musica una passione viscerale, ma non un mestiere. E poi i Ritmo Tribale senza il frontman Edda non sono esattamente la stessa cosa – lo confesso, chi scrive appartiene a questa scuola di pensiero.

Detto questo, e al netto delle preferenze personali, il nuovo album (giunto un po’ a sorpresa) è un disco “tribale” al 100%, ossia fedele all’essenza rock e sanguigna della band: niente fronzoli, canzoni dirette, molto sapore di Milano nei testi e nel mood.

