Testament, il ritorno dei titani del thrash

di redazione Vinyl

Tredicesima prova in studio (se contiamo anche First Strike Still Deadly, che conteneva pezzi ri-registrati) per i Testament, veterani della scena legata al Bay Area thrash – nacquero, infatti, nel 1983 col nome di Legacy, che diede il titolo all’album d’esordio dopo il cambio di ragione sociale.

Diciamo che Titans Of Creation è un disco decisamente onesto e fa di tutto (a volte provandoci anche un po’ troppo) per riallacciarsi al glorioso passato di oltre 30 anni fa. A tratti ci riesce e in maniera soddisfacente, ma la sensazione generale è purtroppo quella di trovarsi di fronte a un lavoro che vive di fasti del tempo che fu, all’insegna dell’autocitazionismo – che non è necessariamente un male, ma rappresenta una specie di gabbia da cui è duro evadere.

