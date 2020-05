Scacco Matto: il puntinismo trance di Lorenzo Senni.

Dopo un lungo periodo di splendore, la musica elettronica negli ultimi anni non ha più sfornato grandi novità e così il genere – ad esclusione delle uscite sempre interessanti dei big come Four tet, Burial, Aphex Twin e Squarepusher – ha smesso di creare l'interesse di un tempo. A movimentare un po' la scena arriva Lorenzo Senni, producer techno romagnolo di casa a Milano, che propone il suo terzo disco inciso per Warp Records, dal titolo italianissimo “Scacco matto” che lo scaraventa al centro dell'attenzione della stampa specialistica e degli appassionati del genere.

I precedenti lavori Quantum Jelly (2012) e Superimpositions (2014) avevano imposto lo stile di Senni che evitava i tipici drop e crescendo tipici del genere, e in questo “Scacco Matto” prosegue la sua “trance d'autore” evitando del tutto il ritmo, ma giocando solo con i synth più o meno distorti che, combinati insieme, riescono ad avere la forza ritmica di una drum machine. Senni ama definire la sua musica “puntinismo trance”che ben identifica l'intenso e multiforme caleidoscopio di suoni saturi.

La traccia d'apertura “Discipline Of Enthusiasm” è un perfetto manifesto del suo stile che mantiene un livello molto alto di tensione, tipico di certi videogame nella battaglia finale contro il villain più tenace. XBreakingEdgeX e Move in Silence hanno melodie rococò che fluttuano tra ritmiche arabe ed Euro Pop, reggae troncati e dinamiche quasi rock. Ci sono poi episodi apparentemente più leggeri come “THINK BIG” che ricordano certe melodie J-pop, ma totalmente dilaniate dalla distorsione.

Se dovessimo scegliere le tracce più interessanti punteremmo su “Canone Infinito” che riprende la rilassante lezione ambient di Brian Eno stravolgendola con il suo stile che parte dal punk, mentre “Dance Tonight Revolution Tomorrow” è una classica traccia trance in cui una melodia più semplice e basica viene affrontata con la tecnica del puntinismo di Senni e ad alcuni ricorderà il suono generato da videogame come Geometry Dash. Sebbene si tratti di trance d'autore, va segnalato anche una certa voglia di giocare e di prendersi in giro: lo si intuisce sia dai suoni sia dai titoli delle tracce, primo tra tutti “Wasting Time Writing Lorenzo Senni Songs”.

“Scacco Matto” è quindi un disco di sperimentalismo elettronico molto interessante e innovativo, tuttavia ci chiediamo quale possa essere il suo pubblico, considerato il suo essere crossover e cerebrale. Forse la sua uscita durante questa fase di quarantena, paradossalmente, darà molte più occasioni di ascolto ad un pubblico più allargato.