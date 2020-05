Alla riscoperta del tesoro di David Gray

di redazione Vinyl

Dal cantautorato indie al mega successo mainstream e ritorno all’indie. David Gray pubblicò questo piccolo gioiello di album nel 1998 per la sua etichetta, fondendo la sua voce roca e la chitarra con beat elettronici.

Ebbe un primo successo in Irlanda, ma fu solo dopo la pubblicazione nel 2000 in UK che divenne un best seller da tre milioni di copie, grazie al traino di hit come Babylon.

Questa lussuosa edizione celebrativa da 4LP viene pubblicata dalla IHT Records, l’etichetta di Gray, come la primissima versione, con lati B, demo e foto e note negli inserti. I tempi del cantautorato elettronico che fece fortuna in quel periodo forse sono passati, ma le canzoni sono rimaste.

