I Phish fanno sul serio con "Sigma Oasis"

Quando i Phish hanno annunciato "Sigma Oasis" a sopresa il 1° aprile scorso, in molti hanno pensato ad un perce d'aprile. La band è un'istituzione del rock classico americano, famosa per concerti ogni volta diversi e per i fan fedelissimi. Ma anche per gli scherzi e l'autoironia. Per rimanere ai più recenti: nel 2017 hanno tenuto 13 concerti al Madison Square Garden (oltre 200.000 persone in meno di due settimane) dal titolo "Baker's dozen", la dozzina del fornaio; ogni sera aveva un "gusto" di un donut, che determinava le canzoni, per agganci vari (nella sera del limone suonarono i Radiohead per via di "Yesterday I woke up sucking a lemon" di "Everything in its right place", e così via). Nel concerto di Halloween del 2018 si sono "travestiti" da Kasvot Växt, un'immaginaria prog band nord europea, suonando un'inesistente album (erano tuttte canzoni inedite e nuove).

“Se c’è un momento in cui non vogliamo prendervi in giro è proprio questo”, hanno spiegato ai fan, annunciando l'uscita dell'album, a 4 anni da "Big Boat". Una scherzo l'hanno fatto, sì, a tutti quei colleghi che in questo periodo rinviano le uscite dei loro album. Loro l'hanno anticipata, consci che potevano fare qualcosa di utile ai loro fan.

"Sigma oasis" è il miglior disco della band da tempo a questa parte. Riesce a risolvere il classico dilemma dei Phishi: riuscire a catturare in studio l'energia e la forza dei concerti, dove le improvvisazioni e le jam prendono il sopravvento. Il punto di partenza è che queste 9 canzoni sono inedite ma dal vivo vengono suonate da diversi anni: la band le ha già esplorate e sviluppate.

Cosi i Phish si sono rinchiusi in studio, applicando l'approccio "dal vivo", con pochi overdub successivi, solo qualche intervento della sezione archi. Ma ha privilegiato la forma canzone quindi non spaventatevi: a parte un paio di casi (le code di "Everything's Right" e "Thread"), non ci sono quelle lunghe jam che piacciono agli iniziati e annoiano gli altri. "Sigma oasis" è un disco di canzoni-canzoni, con alcuni gioelli: la ballata "Shade", giocata su una frase romantica che diventa un mantra ("I only like the shade when you're blocking the light"), o il rock della canzone che dà il titolo all'album.

Alla fine, "Sigma oasis" è un gran disco di classic-rock suonato da una band di grandi musicisti, che mostrano il loro amore per quello che fanno e per i loro fan. Ma a differenza di altre prove, è accessibile e piacevole per gli appassionati di rock americano in generale: e questa è la notizia più interessante.

Un piccolo grande desiderio: quando torneremo a vedere concerti, ci piacerebbe tornare a vedere i Phish in Italia, dove non passano da quasi 25 anni. Chissà che non succeda...