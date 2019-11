Le canzoni di Prince per altri autori, nella versione originale, in vinile

di Redazione Vinyl

La gestione dell’eredità di Prince, dopo la sua scomparsa, non ha trovato una sua coerenza: Originals arriva dopo una antologia, dopo i demo Piano and a Microphone.

Almeno però questa pubblicazione ha – se non una continuità con le altre – una sua idea di fondo forte: raccogliere in un’unica uscita le versioni originali dei brani ceduti a, scritti per (e talvolta resi famosi da) altri artisti come Sinead O’ Connor, Sheila E., The Time, Bangles e persino per Kenny Rogers.

Si tratta di versioni inedite, mai ascoltate, e registrate tra il 1982 e il 1987 (una sola, Love… Thy Will Be Done scritta per Martika è del 1991).

Originals è, di fatto, una storia alternativa degli anni Ottanta di Prince, richiamati fin dalla copertina dal gusto rétro.

Alla fine, le canzoni più banali sono le più note: Nothing compares 2 U nella versione di Sinead O’ Connor ha un pathos che Prince non riesce a creare, insistendo sul modello di Purple Rain, e Manic Monday è praticamente identica alla versione che le Bangles resero una hit (Prince ebbe, al tempo, un’infatuazione per la scena “paisley” di Los Angeles da cui arrivava il gruppo, tanto da usare la parola per un album, i suoi studi e la sua etichetta).

Lato A

Sex Shooter

Jungle Love

Manic Monday

Noon Rendezvous

Make-Up

Lato B

100 MPH

You’re My Love

Holly Rock

Lato C

Baby, You’re a Trip

The Glamorous Life

Gigolos Get Lonely Too

Love… Thy Will Be Done

Lato D

Dear Michaelangelo

Wouldn’t You Love to Love Me?

Nothing Compares 2 U