Sotto la luna di Jan Jun, il suono espanso di Xavier Rudd

A sentire canzoni come "Slidin Down A Rainbow" o "Ball and chain", "Jan Juc Moon" potrebbe essere uno shock per chi conosce e segue la musica di Xavier Rudd, cantautore australiano che anche in Italia ha un fedele seguito. Lo si conosce per le sue radici australiane, per il suo approccio "laid back" da surfer con la chitarra e il didgeridoo, lo strumento a fiato tipico cultura aborigena.

In "Slidin Down A Rainbow si sente una batteria pompata, il didgeridoo c'è, ma è inserito in un suono decisamente diverso che sembra elettronica. "Ball and chain" è un reggae che termina con un rap.

Ma come, il cantore della natura, si è dato all'elettronica? Tranquilli, non è cambiato: ha solo espanso solo gli orizzonti. "Jan Juc Moon" deve il titolo alla città in cui è cresciuto: la canzone si apre con una chitarra acustica ed un battito di cuore in sottofondo, mentre nell'iniziale "I am eagle" tornano le voci aborigene, su un ritmo in levare. Sono esempi di un album che unisce le diverse anime della sua storia: il rapper di "Ball and chain", per esempio, è J-Milla, di origini aborigene: la cultura che Xavier racconta da sempre, a cui è legato (suo bisnonna era aborigena) e che rappresenta anche in copertina con tipica arte puntiforme dei nativi australiani. L'elettronica del disco, come ci ha raccontato lo stesso Xavier Rudd in un'intervista che pubblicheremo nei prossimi giorni, è solo un vecchio sintetizzatore analogico filtrato, e usato per dare un suono più complesso sognante alle canzoni.

"The calling" - canzone dal suono che ricorda Ben Harper, spesso usato come termine di paragone per la sua musica - mette le cose in chiaro: siamo schiacciati dalla tecnologia, abbiamo già tutto ciò che serve quando stiamo sulle rive di un fiume. Non è un caso che Rudd abbia passato una buona parte della pandemia nel bush, nell'entroterra australiano, prendendosi un anno sabbatico dai 20 anni di tour: lì ha trovato l'ispirazione per queste storie.

"We deserve to dream" - alta canzone benharperiana - è anche quella che dà il titolo al prossimo tour ma il momento più alto e sognante del disco è la lunga "Dawn to dusk", quasi 11 minuti emozionanti, che partono voce e chitarra su un leggero tappeto di tastiere, un lento crescendo, verso un emozionante finale corale e una coda strumentale.

"Jan Juc Moon" è un album semplice e complesso allo stesso tempo, come la buona musica.