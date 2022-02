Il disco di “Summer of soul”: musica rilevante e rivelatoria anche 53 anni dopo

È finalmente uscita la colonna sonora (seppur non completa) di “Summer of Soul”, il fondamentale documentario musicale uscito nel 2021 diretto da Questlove dei Roots e che testimonia l'esistenza dell'Harlem Cultural Festival il quale si svolse per alcuni fine settimana dell'estate 1969 ad Harlem e i cui ricordi si erano persi nel tempo.

Un evento dimenticato per oltre 50 anni

L'estate del '69 è universalmente ricordata per il festival di Woodstock, che si svolse a poco più di 160 km da NY e forte di una cast musicale di livello e di una narrazione molto efficace, ma pure per la missione spaziale Apollo 11 che portò i primi uomini sulla luna.

Ci fu però anche questo festival che durò per sei weekend consecutivi e che attirò 300mila persone con un cast di tutto rispetto interamente black e che rappresentava il meglio del soul, del funk , del r&b, del blues, del gospel e del jazz di quel periodo, contraddistinto da una forte missione politica e identitaria. .

Il regista Hal Tulchin riprese con cinque videocamere il tutto, ma nessuno al tempo era interessato a montare e distribuire il girato di questa "black woodstock", preferendo quella che al tempo era stata meglio raccontata e organizzata. Perciò i filmati furono accantonati e dimenticati per oltre 50 anni; fino a quando Questlove (leader dei Roots) ne è venuto a conoscenza e lo ha in pratica riesumato costruendoci un film che alterna i live a interviste di chi c'era, presentato con grande successo (e riconoscimenti) al Sundance Festival e distribuito da Hulu: qui da noi si può trovare nella piattaforma Disney+, la stessa della serie Get Back con i Beatles, in attesa dell'Oscar per il miglior documentario.

Le canzoni

Ma veniamo alla colonna sonora resa disponibile solo da pochi giorni. Si tratta di un documento straordinario sia per qualità artistica sia anche di incisione, specialmente considerato il periodo e gli scarsi mezzi a disposizione.

Sfortunatamente, i set di Stevie Wonder e Hugh Masekela non sono rappresentati qui, ma il resto trasferisce pienamente l'intensa esperienza che il documentario riesce a dare.

Tra le cose migliori da segnalare c'è il potentissimo “Backlash Blues” di Nina Simone, il profondo soul di Gladys Knight & The Pips in “I Heard It Through The Grapevine” come pura l'anima psichedelica di Sly & The Family Stone che eseguono “Sing a Simple Song” che funge anche da singolo principale della colonna sonora.

C'è poi un illuminante momento gospel con “Oh happy day” che allora era una hit e una novità (la composizione è del 1968), le Staple Singers con Pops Staples che tengono un discorso motivazionale durante "It's Been a Change", seguito da Jesse Jackson che invita Mahalia Jackson e Mavis Staples con The Operation Breadbasket Orchestra & Choir per una travolgente "Precious Lord, Take My Hand". Non manca un illuminante blocco jazz con i percussionisti Ray Barretto e Mongo Santamaria seguito dall'esecuzione del flautista Herbie Mann "Hold On, I'm Comin'" con una lunga coda che parte con un solo di Roy Ayers e deflagra con un solo quasi noise del chitarrista Sonny Sharrock. .

La rivoluzione e la televisione

Il sottotitolo che Questlove ha voluto dare all'operazione è “(... or, When the Revolution Could Not Be Televised)” preso in prestito dal celebre brano del 1970 "The Revolution Will Not be Televised" di Gil Scott-Heron che però non partecipò all'evento dell'estate 1969, tuttavia la sua canzone si è rivelata in un certo senso profetica. L'evento fu decisamente rivoluzionario per chi c'era sia per gli artisti tirati in ballo sia per il periodo storico – guerra del Vietnam e battaglie razziali - e per il fatto di essere un evento fortemente identitario. L'anno precedente in quello stesso spazio, ad Harlem, scoppiò una rivolta in seguito all'assassinio di Martin Luther King Jr.

Il festival invece si svolge senza un intoppo, ed è forse anche questo il motivo per cui non destò particolare interesse nell'opinione pubblica. A un certo punto del documentario uno degli intervistati che partecipò da ragazzo all'evento si pone questa domanda retorica: se 300mila persone vengono travolte in un'esperienza culturale trasformativa e questa però non viene trasmessa in televisione, allora, quest'evento è successo davvero? Oggi dopo 53 anni, con la nostra sensibilità puramente visiva e uditiva, possiamo dire di sì.