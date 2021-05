Maneskin, i complimenti dei colleghi italiani per la vittoria a Eurovision

Siete stati grandi ragazzi !!

Cantando rock e in italiano!

È soltanto l’inizio 👍🏼

Non smettete di cantare nella nostra lingua.. Ricordatevi di stanotte e fate vedere al mondo che quelli nati nello stivale hanno una marcia in più ❤️ @thisismaneskin @Eurovision 🇮🇹 #proud @latarma pic.twitter.com/NFYnlREfAC