I Maneskin hanno vinto l'Eurovision Song Contest 2021

Si è conclusa la finale dell'edizione 2021 dell'Eurovision Song Contest: hanno vinto i Maneskin con "Zitti e buoni", ottenendo ben 524 punti.

Nel dettaglio: L’Italia si è classificata 4° per le giurie con 206 punti dietro Malta (3°), Francia (2°) e Svizzera (1°), mentre ha trionfato nel televoto con ben 318 punti. Nella classifica complessiva ha battuto la Svizzera (seconda) e la Francia (terza) che erano in testa per il voto delle giuria.

The winner of the #Eurovision Song Contest 2021 is...ITALY! 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹 pic.twitter.com/Xv2AAotm1h — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

Ecco il video della loro performance;

I Maneskin hanno anche vinto il premio per il miglior testo:

Il meccanismo dell'Eurovision Song Contest 2021 prevedeva un sistema di votazione mista: i telespettatori da casa attraverso il televoto e le giurie rappresentative di ogni paese valgono entrambi il 50%. Né le giurie né il pubblico da casa hanno potuto votare per il proprio paese. Come da tradizione: la prima parte dello show ha visto le performance, la seconda parte i risultati delle votazioni: prima quelle delle giurie che hanno assegnato da 1 a 12 punti. Quindi il risultato del televoto che ha completato la graduatoria finale.