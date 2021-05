Eurovision, Emma fa il tipo per i Maneskin: ‘Ricordatevi: peggio del mio 21º posto c’è solo…’

Manca poco all’inizio della finale dell'Eurovision Song Contest 2021, che sarà trasmessa questa sera - 22 maggio - in diretta su Rai1 alle 21 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. A rappresentare l’Italia ci sono i Maneskin con "Zitti e buoni”, brano vincitore della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. In gara c'è anche l'Italiana Senhit, per San Marino con "Adrenalina".

Dopo le parole di apprezzamento di Little Steven, il chitarrista noto ai più per la sua collaborazione con Bruce Springsteen, la band romana ha ricevuto l'in bocca al lupo di Emma Marrone, che nel 2014 è stata scelta come rappresentante dell’Italia alla 59esima dell’Eurovision Song Contest con il brano “La mia città”, tratto dal disco "Schiena vs schiena”, classificandosi alla 21esima posizione. (Quell'anno il rappresentante dell'Italia non veniva scelto al Festival di Sanremo).

In vista dell’appuntamento conclusivo con la manifestazione, quest’anno ospitata dall’Ahoy Arena di Rotterdam, la cantante salentina ha condiviso poco fa un post su Twitter per sostenere il quartetto capitolino. La voce di “Amami" ha scritto: “Un grande in bocca al lupo ai Maneskin!”. Ha aggiunto:

“Siete pazzeschi... e ricordatevi che peggio del mio 21º posto c’è solo la birra calda!

Spaccate tutto”.

Nel corso della finale si esibiranno 26 cantanti, divisi in due manche, tra cui i sei i finalisti di diritto (Fancia, Germania, Italia, Inghilterra, Spagna e Olanda) e i 10 artisti che sono riusciti a superare le due semifinali di martedì e giovedì. Scopri qui l'ordine d'uscita.