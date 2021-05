Senhit, l’altra italiana dell’Eurovision 2021 (sul palco con Flo Rida)

Ha preso il via lo scorso 18 maggio l’Eurovision Song Contest 2021 che, in programma fino al prossimo 22 maggio presso l'Ahoy Arena di Rotterdam, vede l’Italia venire rappresentata dai Maneskin con "Zitti e buoni", la canzone vincitrice della settantunesima edizione del Festival di Sanremo.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, però, non sono gli unici artisti italiani in gara alla manifestazione. L’evento, infatti, conta anche della partecipazione di Senhit, cantante italiana di origini eritree in gara all'Eurovision Song Contest 2021 in rappresentanza di San Marino. La 41enne artista, nata a Bologna, rappresenta il piccolo stato situato sulle pendici del Monte Titano con il brano “Adrenalina”, canzone in collaborazione con Flo Rida.

Dopo alcune voci ricorrenti sulla possibilità di vedere il rapper statunitense affiancare Senhit sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021, attraverso un articolo pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione, è stato confermato che la cantante si esibirà insieme alla voce di “Whistle” in occasione della seconda semifinale in programma questa sera - 20 maggio - all’Ahoy Arena di Rotterdam.

“Come va, Paesi Bassi, qui è il vostro Flo Rida! Sono molto eccitato di vedervi, ragazzi, all’Eurovision Song Contest”, ha detto il rapper, come riportato nella nota diffusa sul sito dell’evento: “Sarò sul palco con la talentuosa superstar Senhit per eseguire la nostra nuova canzone ‘Adrenalina’. Gran bella sensazione quella di ritornare in Europa dopo tanto tempo. Sono molto grato di poter esibirmi di nuovo, e su uno dei palchi più grandi del mondo”.

Sostituito nelle prime prove da Don Jiggy, il rapper napoletano di origine ghanese già vincitore della decima edizione di X Factor con i Soul System, Flo Rida - come testimoniato da alcuni video realizzati dai presenti e caricati su YouTube o sui social - si è unito a Senhit per la prova di ieri sera.

Senhit avrebbe dovuto rappresentare San Marino già all'Eurovision dello scorso anno con la canzone “Freaky!”, ma il concorso - al quale la cantante ha partecipato, sempre in rappresentanza del piccolo stato al confine tra l'Emilia Romagna e le Marche, già nel 2011 con il brano “Stand By” - è stato poi cancellato a causa della pandemia da Coronavirus.