Eurovision Song Contest 2021, la seconda semifinale: chi canta, cosa succede

Si sta svolgendo l'edizione 2021 dell'Eurovision Song Contest:, che si concluderà con la finale del 22 maggio: questa sera c'è la seconda semifinale.

Nel 2021 si torna alla competizione: l'Olanda ha vinto l'edizione 2019, ma quella del 2020 non si è svolta per via della Pandemia, sostituita dall'evento (non competitivo) "Europe shine a light". L'Italia è rappresentata dai Maneskin, vincitori del Festival di Samnremo - ma in quanto parte dei "Big Five", non prenderà parte alle semifinali ma accede direttamente alla finale.

La prima semifinale si è svolta martedì 18 maggio: anche quella di questa sera, giovedì 20 maggio, si può vedere su Rai4 dalle ore 21.00, con il commento di Saverio Raimondo ed Ema Stokholma, in simulcast su RaiRadio2. La finale sarà invece sabato 22 maggio, in diretta su Rai1 dalle ore 21.00 (con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio). Per chi le volesse vedere senza commento, sono in streaming sul canale YouTube dell'Eurovision Song Contest.

Nella seconda semifinale scenderanno in gara 17 paesi: i seguenti artisti

San Marino - Senhit, “Adrenalina”

Estonia - Uku Suviste, “The Lucky One”

Repubblica Ceca, Benny Cristo, “Omaga”

Grecia, Stefania Liberakakis- “Last Dance”

Austria - Vincent Bueno, “Amen”

Polonia, RAFAŁ, “The Ride”

Moldavia, Natalia Gordienko, “Sugar”

Islanda - Dadi Freyr & Gagnamagnid, “10 Years”

Serbia - Hurricane, “Loco Loco”

Georgia - Tornike Kipiani, “You”

Albania, Anxhela Peristeri, “Karma”

Portogallo, The Black Mamba, “Love Is On My Side”

Bulgaria, Victoria, “Growing Up Is Getting Old”

Finladia, Blind Channel, “Dark Side”

Lettonia - Samanta Tina, “The Moon Is Rising”

Svizzera - Gjon’s Tears, “Tout l’univers”

Danimarca, Fyr & Flamme, “Øve os på hinanden”

Ad aver diritto di voto sulle performance in programma saranno tutti gli stati partecipanti alla prima semifinale oltre che a Francia, Spagna e Inghilterra. Dei 17 concorrenti, ai dieci più votati sarà accordato l'accesso alla finale di sabato, 22 maggio.