Eurovision 2021, la guida alla finale: i Maneskin tra i favoriti

È tutto pronto a Rotterdam per la finale dell'Eurovision Song Contest 2021. L'appuntamento conclusivo della manifestazione canora internazionale sarà trasmesso in diretta su Rai1 alle 21 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio (ma si può vedere anche con l'audio originale o su YouTube) A rappresentare l'Italia i Maneskin con "Zitti e buoni",. il nostro paese è finalista di diritto, in quanto l'Italia fa parte dei cosiddetti "Big Five", i cinque paesi fondatori. Ma in gara c'è anche l'Italiana Senhit, per San Marino con "Adrenalina".

I cantanti, le canzoni, l'ordine d'uscita

Nel corso della finale si esibiranno 26 cantanti, divisi in due manche. Sei i finalisti di diritto, dicevamo: Fancia, Germania, Italia, Inghilterra, Spagna e Olanda, paese ospitante. Si esibiranno anche i 10 cantanti-paesi che sono riusciti a superare le due semifinali di martedì e giovedì. L'ordine di collocazioni nelle due manche e di uscita è stato sorteggiato: la seconda parte, più vicina all'apertura del televoto, è considerata la più importante. I Maneskin usciranno per terz'ultimi.

Questo un recap delle canzoni e l'ordine di uscita

Cosa succede dopo: gli ospiti e le votazioni

1. Cipro / Elena Tsagrinou - El Diablo2. Albania / Anxhela Peristeri - Karma3. Israele / Eden Alene - Set Me Free4. Belgio / Hooverphonic - The Wrong Place5. Russia / Manizha - Russian Woman6. Malta / Destiny - Je Me Casse7. Portogallo / The Black Mamba - Love Is On My Side8. Serbia / Hurricane - Loco Loco9. Inghilterra / James Newman - Embers10. Grecia / Stefania - Last Dance11. Svizzera / Gjon's Tears - Tout l'Univers12. Islanda / Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ - 10 Years13. Spagna / Blas Cantó - Voy A Querdarme14. Moldovia / Natalia Gordienko - SUGAR15. Germania / Jendrik - I Don't Feel Hate16. Finlandia / Blind Channel - Dark Side17. Bulgaria / Victoria - Growing Up is Getting Old18. Lituania / The Roop - Discoteque19. Ukraina / Go_A - Shum20. Francia / Barbara Pravi - Voilà21. Azerbaijan / Efendi - Mata Hari22. Norvegia / TIX - Fallen Angel23. Olanda / Jeangu Macrooy - Birth of a New Age24. Italia / Maneskin - Zitti E Buoni25. Svezia / Tusse - Voices26. San Marino / Senhit - Adrenalina

Finite le 26 peformance ci sarà una sorta di intervallo con ospiti (quest'anno Afrojack) e verrà aperto il televoto.

A decretare il vincitore dell'Eurovision Song Contest 2019 saranno i telespettatori da casa attraverso il televoto e le giurie rappresentative di ogni paese, che dovranno assegnare punteggi nella tradizionale scala da 1 a 12. Da regolamento, né le giurie né il pubblico da casa potranno votare per il proprio paese. Televoto e giurie avranno pari peso nell'assegnare i punti per la classifica finale: 50% l'uno, 50% l'altra. I dati relativi alle votazioni delle giurie e quelli relativi al televoto dei singoli paesi verranno mostrati separatamente: si comincia con gli inviati dei singoli paesi per le giurie di esperti nazionali e a seguire il televoto, dal paese meno votato a quello più votato.

Così, sono alla fine della serata avremo una classifica completa: sarà svelato il nome del cantante-paese vincitore del concorso, quando il risultato delle votazioni delle giurie nazionali verrà combinato con quello del televoto.