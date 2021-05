X Factor, nella corsa alla conduzione avanza Lodovica Comello

Come ogni primavera, parte un altro toto-nomi, dopo quello autunnale-invernale che riguarda Sanremo. È decisamente più piccolo, ma un po' di attenzione la crea. È quello di X Factor, che solitamente verso fine maggio/inizio giugno annuncia i giudici.

Così, eccoci anche nel 2021. È già iniziato, con una novità. La nuova edizione sarà la prima di Sky senza Alessandro Cattelan, che ha annunciato l'abbandono alla finale 2020. Quindi la grande incertezza riguarda soprattutto il timoniere del programma, più che la giuria.

In questo periodo le voci circolavano già: si era parlato di Marco Maccarini (anche lui ex-della generazione di MTV). Si era ipotizzato un passaggio di Hell Raton dalla giuria alla conduzione, qualcuno aveva fatto un pesce d'aprile sparando Tommaso Paradiso, qualcun altro aveva suggerito un ritorno di Fedez, alla conduzione.

Oggi TVBlog da quasi per molto probabile Lodovica Comello: la scelta interna più logica, con già una grande esperienza alla conduzione di Italia's Got Talent. Il suo nome era stato fatto già l'anno scorso quando Cattelan era rimasto assente per qualche puntata per via del Covid - poi sostituito temporanamente da Daniela Collu.

TvBlog riporta anche le dichiarazioni della Comello alla presentazione di IGT

È un programma che mi piace tantissimo, ne sono la prima fan. Detto questo, posso dire che io ancora non so nulla, non so se decideranno di chiamarmi, di contare su di me. Sono qui, sono in attesa, se sarà sarò onorata della proposta

Questa soluzione, scrive il sito di TV, porterebbe alla conferma della giuria con Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton, che aveva un po' risollevato il programma dopo i disastrosi risultati di audience e di classifica dell'edizione 2019. A Rockol risulta che almeno uno di questi nomi sia sicuramente già confermato.